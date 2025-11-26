وزة وبطة.. دعا.رة من 500 جنيه أون لاين لـ5 آلاف بالبيت

أمرت جهات التحقيق المختصة حبس وزة وبطة و2 آخرين وبطة لاتهامهم بتكوين شبكة لإدارة الدعارة والأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية وفي تلك السطور.

نرصد لكم تفاصيل الواقعة:

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام رجلين وسيدتين، لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

رصد المتهمين

وبعد عملية رصد وتحري استمرت لأيام وتأكد صحة المعلومات من خلال جمع الأدلة الرقمية تم استهداف المتهمين في توقيت واحد، حيث داهمت قوة خاصة من إدارة حماية الآداب المقر الذي يستخدمانه في حي من أحياء شرق الإسكندرية، وتمكنت من ضبطهما متلبسين.

ضبط المتهمين في القضية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

المضبوطات علي هواتف المتهمين

بفحص الهواتف فنيًا تبين احتواؤهما على مئات الرسائل والمحادثات الصوتية والمرئية مع عشرات العملاء بالإضافة إلى صور وفيديوهات فاضحة أثناء ممارسة الرذيلة وكشوفات بحسابات بنكية ومحافظ إلكترونية تؤكد تحصيل مبالغ مالية ضخمة من هذا النشاط غير الأخلاقي.

اعترافات المتهمتين

اعترف المتهمتين عند مناقشتهما بتفاصيل الواقعة وبقيامهما باستخدام التطبيق لجذب العملاء وممارسة الفجور وأنهم قاموا بإنشاء صفحة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الصبية وصغار السن وراغبي المتعة وبدأوا فى ممارسة الجنس عن طريق الهاتف أو الكاميرات مقابل 500 جنيه فى الساعة للعرض على غرفة الشات أون لاين و5000 جنيه مقابل قضاء ليلة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

