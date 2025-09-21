ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا

نستعرض الصور الأولى من حادث تصادم سيارة تريلا، وأخرى سيارة ميكروباص بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان ، والذى أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم .

وكان قد تعرض 16 شخصًا لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارة تريلا، وأخرى سيارة ميكروباص بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم بالقرب من الكيلو 13 مما أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة.