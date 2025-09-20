وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة يشهدون حفل استقبال الطلاب بجامعة حلوان

أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه بتواجده وسط طلاب جامعة حلوان وعلى دعوته ومشاركة جامعة حلوان هذه الاحتفالية الكبيرة ببداية العام الدراسي، متمنياً أن يتخرج الطلاب للمساهمة في تكوين مستقبل مصر، ومطالباً الشباب بالوقوف خلف بلدهم ودعم القيادة السياسية نحو بناء الوطن وتطويره.

وقد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان احتفالية استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان.

وعبر وزير شئون المجالس النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي عن سعادته بتواجده في هذه الاحتفالية الخاصة بالعام الدراسي الجديد والتي نتطلع به لتحقيق إنجاز دراسي جديد لطلاب الجامعة.

وأشاد الوزير بشباب مصر لما يمثلونه من الرصيد الحقيقي نحو المستقبل تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دعمت الدولة البحث العلمي لتبقي مصر في الصدارة بالمنافسة، وندعو جميع الطلاب نحو التمسك بالقيم والأخلاق والتحلي بروح المسؤولية لأنه الطريق نحو بناء وطن متماسك.

وقال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر - في كلمته - إننا مقبلون على عام دراسي جديد ونتمني أن يوفقكم الله في دراستكم وفي بداية صفحة جديدة نحو مستقبل مشرق لكم جميعا من أجل مصر.

وتمنى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لطلبة الجامعة الاستمتاع بالجامعة خاصة وأنها تتمتع بالعديد من الأنشطة المتنوعة التي ستلقى قبولا لدى كافة الطلاب بمختلف اهتماماتهم.

شهدت الاحتفالية عرض العديد من الفقرات الفنية والتي قدمها فريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان والتي لاقت استحسانا كبيرا من الحضور وسط حشد طلابي كبير مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.