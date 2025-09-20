سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمواقف مصر الداعمة لبلاده

أشاد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالدعم المصري المتواصل للصومال لمواجهة التحديات الراهنة، واصفا ذلك بأنها مواقف ليست غريبة على مصر العروبة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعكس الدور المحوري المصري تجاه الأشقاء.

ورحب السفير الصومالي بالبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية اليوم والذي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الصومالي، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، من خلال المساهمة الفعالة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.

وأشاد سفير الصومال لدى مصر بالعلاقات المصرية الصومالية والتي تمتد جذورها عبر التاريخ، مشيرا إلى أنها تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة تحت قيادة رئيسي البلدين، خاصة بعد أن تم ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في 23 يناير 2025.

وأكد السفير أواري حرص الصومال على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.