قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة
متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة
محمد الاسكندرانى

نظم متحف جاير أندرسون ،تدريب لطلبة كليات الآثار و التاريخ والارشاد السياحي، لاستكمال زيارة منطقة "باب الوزير" كنموذج للأماكن المحيطة بالمتحف .


أوضحت إدارة متحف جاير أندرسون ،أنه تم شرح مسجد آق سنقر السلاري المعروف بـ الجامع الأزرق و مسجد الطبنغا المارداني ،وهما يرجعان للعصر المملوكي العثماني من نفس تاريخ إنشاء بيت الكريتلية.


أشارت إدارة المتحف ،إلى أنه  تم شرح العمارة الخاصة بالمجموعات و الأحداث التاريخية الهامة المرتبطة بيهم  ،وذلك في إطار دور التدريب في نشر الوعي الاثري لطلبة الكليات المختلفة .


يقع متحف جاير أندرسون والمعروف أيضاً باسم بيت الكريتلية، بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني، وينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540، وهما  مثال للمنازل المصرية خلال العصور الإسلامية ويجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني، واشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"، وذلك نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما والتي كانت أحد الأسرات الوافدة من ‏جزيرة كريت. ‏

تقدم الضابط الإنجليزي جاير أندرسون باشا بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1935 بطلب لأستأجر المنزلين على أن يقوم بترميمهما وبتأثيثهما على الطراز الإسلامي وأن يعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية ‏مصرية قديمة وإسلامية، فضلا عن مقتنياته التي ترجع إلى عصور وحضارات من بلدان مختلفة منها الهند، والصين، وتركيا، وإيران، وإنجلترا، ودمشق، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكًا للشعب المصري بعد وفاته ‏أو حين يغادر مصر نهائيًا، ويتم تحويل المنزلين لمتحف يحمل اسمه.

متحف جاير أندرسون جاير أندرسون كليات الآثار الأرشاد السياحي التاريخ باب الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد