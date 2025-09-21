تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، تزامنًا مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، بدء تطبيق الكشف الطبي وإجراء تحليل مخدرات إجباري لجميع الطلاب والطالبات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية.

وتم ذلك بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومركز "عزيمة"، ومستشفيات الجامعة، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الشباب وتفعيل مبادرة "بناء الإنسان المصري".

وأكد نصرت أن مديرية التضامن الاجتماعي تتحمل 50% من تكلفة التحاليل، تخفيفًا للأعباء المالية عن الطلاب، وأن رسوم التسكين الشهرية تقرر زيادتها بمقدار 100 جنيه عما كانت عليه في العام السابق، كما أقر مجلس الجامعة، وتشمل الإقامة والتغذية.

العام الجامعى

كما أوضح أن زيادات المصروفات الدراسية لا تتعدى نسبة 10% مقارنة بمصروفات العام الماضي، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تضم 7 وحدات بطاقة استيعابية تقارب 4 آلاف طالب وطالبة، مع تقديم خدمات طبية، ووجبات غذائية متكاملة، وإنترنت مجاني، وصالات للمذاكرة والأنشطة. وهي موزعة بواقع خمس وحدات للإناث: مدينة صحاري بالحرم الجامعي، ومبنى مدينة ناصر، ومباني السماد، والسيل، والشبات المسلمات، ووحدتان للذكور: مدينة الطلاب في أبوالريش ودار الضيافة بصحاري للطلاب أيضًا.

من جانبه، أشار محمد عبد السلام، مدير عام المدن الجامعية، إلى أن شروط التسكين تراعي الأولوية في السن والتقدير الدراسي، والمحافظات الأبعد موقعًا عن محافظة أسوان، مع مراعاة جميع الطلاب، وخاصة أبناء منطقة حلايب وشلاتين، مع استثناء ذوي الهمم والمرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب طوال العام الدراسي.

وأوضح أن أعمال التسكين بدأت اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد.