اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا عبر حسابه: “مشكلة الأهلي الحالية هي "أوضة اللبس”، اللعيبة بتبص لبعضها، يعني إمام عاشور أحسن لاعب في مصر، وانت جبت لاعب بياخد قدّه مرتين، فهيحصل مشاكل طبعًا".

واحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا بإنجازه الأول رفقة نادي G، أحد أندية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

وكتب “شيكابالا” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله على صعود فريق G إلى دور الـ64 في كأس مصر، فخور بكم".

ويُذكر أن شيكابالا تولى رئاسة نادي G بعد انتهاء مشواره الكروي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، ليبدأ عهدًا جديدًا مع الساحرة المستديرة.