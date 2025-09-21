قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة
محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود «النجم الأوحد» سر تميز الزمالك هذا الموسم
تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان
كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد
تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا
اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي

شيكابالا
شيكابالا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا عبر حسابه: “مشكلة الأهلي الحالية هي "أوضة اللبس”، اللعيبة بتبص لبعضها، يعني إمام عاشور أحسن لاعب في مصر، وانت جبت لاعب بياخد قدّه مرتين، فهيحصل مشاكل طبعًا".

واحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا بإنجازه الأول رفقة نادي G، أحد أندية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

وكتب “شيكابالا” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله على صعود فريق G إلى دور الـ64 في كأس مصر، فخور بكم".

ويُذكر أن شيكابالا تولى رئاسة نادي G بعد انتهاء مشواره الكروي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، ليبدأ عهدًا جديدًا مع الساحرة المستديرة.

الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات شيكابالا شيكابالا محمود عبدالرازق الزمالك نجم الزمالك السابق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الإيجار القديم

بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

ترشيحاتنا

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد