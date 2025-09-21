أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة ردًّا مفاجئًا من اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، مهاجم فريق الزمالك، بعد غيابه عن المباريات بقرار من المدير الفني يانيك فيريرا.

وقام شيكو بانزا بحذف اسم الزمالك وصورته من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ما أثار الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وكشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل غياب اللاعب، حيث كتب عبر حسابه:

"شيكو بانزا منتظم في التدريبات منذ عودته متأخرًا، وتم توقيع عقوبة عليه، وعدم مشاركته مرتبط بقرار المدير الفني فقط، وقد يشارك في مباراة الجونة".

من جانب آخر، نقل موقع "Visualfoot" الأنجولي أن غياب شيكو بانزا عن آخر مباريات الزمالك أثار تكهنات في الصحافة المصرية، خاصة بعد استبعاده مرتين على التوالي. وأشار الموقع، نقلاً عن مصادر مقربة من النادي، إلى أن غياب بانزا لا يرتبط بمشاكل انضباطية أو أداء، بل بخلافات مالية.

وأضاف الموقع: "وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن اللاعب يطالب بمستحقاته المالية، والتي تشمل الأجور المتأخرة وتعويضات أخرى، وما زال الوضع قيد التفاوض بين اللاعب وإدارة النادي، دون التوصل إلى حل نهائي حتى الآن".