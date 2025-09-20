شيكو بانزا يتحدى الزمالك.. الكشف عن سر غيابه

كشفت تقارير صحفية، عن سر ابتعاد شيكو بانزا، لاعب فريق الزمالك عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال موقع “Visualfoot ” الأنجولي: “أثار غياب اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في آخر مباريات الزمالك تكهنات حول الصحافة المصرية، بعد فشل الاستدعاء مرتين على التوالي، حسب مصادر مقربة من النادي، فإن غياب بانزا لا يرتبط بمشاكل انضباطية أو أداء، بل بمشاكل مالية”.

وأضاف: “حسب المعلومات الصادرة فإن اللاعب يطالب بمستحقاته المالية والتي تشمل الأجور المتأخرة وتعويضات أخرى. الوضع قيد التفاوض بين اللاعب وادارة النادي ولكن لا يوجد حل نهائي حتى الان”.

وواصل: “غياب بانزا شعر به فريق الزمالك الذي كان يعاني من أجل إيجاد الإيقاع والتماسك اللازمين في الهجوم. تم استجواب المدرب يانيك فيريرا في مؤتمرات صحفية حول غياب اللاعب، لكنه ظل هادئاً وأكد أن الفريق مستعد لمواجهة التحديات بدونه”.

واختتم: “يذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري الزمالك يبرر غياب اللاعب الأنجولي بانزا لأسباب تأديبية و بسبب وصوله متأخر لتدريبات الفريق، القدم المرئية مكانها في كرة القدم الأنجولية”.