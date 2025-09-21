«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق ومقدّم برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة يانك فيريرا بدأ الاستعداد الجيد لمواجهة الجونة، حيث قام بمشاهدة عدد من مباريات المنافس من أجل وضع خطة اللقاء.

وقال يحيى: إن فيريرا يدرس عدم إشراك حسام عبدالمجيد في لقاء الجونة خوفًا من حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة وغيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي.

وأضاف: إن الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن، سيكون جاهزًا لمواجهة الجونة، بينما كان عمر جابر يعاني من التواء في كاحل القدم، وقد أبلغني اللاعب بأنه جاهز، وهو يقدم مستوى جيدًا منذ انطلاقة الموسم. وقد يتم استبعاده من المباراة المقبلة لتجهيزه لمواجهة القمة.

وواصل: إن عبدالحميد معالي قد يشارك أيضًا أمام الجونة في ظل غياب خوان ألفينا الذي سيغيب عن اللقاء.

وأشار إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، أبلغ فيريرا بأنه سيقوم بصرف راتب شهر من مستحقاته المتأخرة قبل لقاء القمة، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف المدرب الذي لم يعترض على تأخر رواتبه منذ 3 أشهر.

وشدّد على أن إدارة الزمالك عليها حل الأزمة المالية سريعًا والبحث عن مصادر تمويل جديدة، مؤكدًا أن هناك رجال أعمال يجب أن يقفوا إلى جانب مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.