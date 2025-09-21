قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة
محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود «النجم الأوحد» سر تميز الزمالك هذا الموسم
تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان
كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد
تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا
اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي
توك شو

خبير : 3 مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري قبل مراجعة صندوق النقد الدولي

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الحالية ثلاثة مؤشرات إيجابية مهمة، تدعم موقف الدولة قبيل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المؤشر الأول يتمثل في الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 49 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، حتى مع احتساب جزء من الودائع الخليجية البالغة نحو 18 إلى 19 مليار دولار. 

وأكد الدكتور نبيل زكي، خلال حواره مع الاعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرقم يظل "رائعًا"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي عزز من قوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في مطلع عام 2022، ليرتفع رصيد مصر من الذهب إلى نحو 125 – 126 طنًا، موضحًا أن متوسط سعر الأونصة وقتها كان 1400 دولار مقابل 3600 دولار حاليًا.

وأضاف الدكتور نبيل زكي، أن المؤشر الثاني يرتبط بالقطاع المصرفي، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية من عجز يتراوح بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى فائض حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا في السيولة الدولارية، ويمنح ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت الدكتور نبيل زكي، إلى أن المؤشر الثالث، فيتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري، ولو بشكل محدود لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، معتبرًا أن ذلك أفضل من السيناريوهات التي كان يمكن أن تدفع بسعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا، موضحًا أن هذه المؤشرات تندرج تحت ما وصفه بـ"التحسن المالي النقدي"، الناتج عن السياسات المتبعة لدى البنك المركزي، مشددًا على أن أي تحليل اقتصادي يتطلب التحقق من استدامة هذه المؤشرات، ومدى قدرتها على الصمود أمام العوامل الداخلية والخارجية.

خبير اقتصاد دولي مؤشرات إيجابية الاقتصاد المصري مراجعة صندوق صندوق النقد الدولي

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

