قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل

ديد جديد من إيران.. ما الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟
ديد جديد من إيران.. ما الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟
ياسمين القصاص

في ظل التصعيد المتزايد بين إيران والدول الغربية بشأن الملف النووي، أعلنت طهران موقفا حازما تجاه أي تحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. 

وجاء هذا الرد بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الذي يعيد فتح الباب أمام العودة إلى العقوبات التي سبق رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن إيران ستعلق فعليا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران

وجاء هذا الإعلان بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على خطوة قد تفضي إلى إعادة تفعيل تلك العقوبات في 28 سبتمبر، بناءا على مبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وذكر البيان، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن هذا التصويت "سيلحق ضررا بالغا بمستوى التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن التحركات الأوروبية الأخيرة عمقت فجوة الثقة، وأعاقت بشكل واضح مسار التعاون المشترك رغم جهود وزارة الخارجية الإيرانية التي قدمت مقترحات عملية لتسوية الملفات العالقة.

وأكد المجلس أنه كلف وزارة الخارجية بمواصلة التحركات الدبلوماسية بما يتماشى مع قرارات المجلس، وبما يضمن حماية المصالح الوطنية الإيرانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على موقف موحد وثابت في مواجهة ما وصفه بالضغوط السياسية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات نشرت السبت، بأن بلاده ستتجاوز آثار أي عقوبات قد تفرض مجددا. 

وقال إن إيران "لن ترضخ للمطالب المبالغ فيها"، مشيرا إلى قدرة البلاد على تغيير المعادلات الدولية رغم التحديات.

يأتي هذا التصعيد بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية تمتد لـ30 يوما بهدف إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بانتهاك التزاماتها النووية ضمن اتفاق 2015، الذي يهدف إلى الحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي. 

في المقابل، تنفي طهران باستمرار سعيها لتطوير أي برنامج عسكري نووي.

وبحسب الآلية الحالية، فإن العقوبات ستعاد تلقائيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والدول الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن مصير الاتفاق النووي الإيراني يبقى معلقا بين التصعيد والتحرك الدبلوماسي، في وقت تؤكد فيه طهران رفضها التنازل عن حقوقها، وتلوح بخيارات استراتيجية ردا على أي عقوبات محتملة. 

وتضع إيران مستقبل تعاونها الدولي على المحك، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في المنطقة.

إيران الأمم المتحدة قرار الأمم المتحدة العقوبات الأممية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

أرشيفية

حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بالجيزة

متهم

حبس 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على صاحب محل بمصر القديمة

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد