وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه

ماكرون
ماكرون
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار تفعيل آلية "الزناد" الدولية لإعادة فرض العقوبات على إيران بات حاسمًا، مشددًا على أن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على تجاهل ما وصفه بـ"غياب الجدية" من جانب طهران في الالتزام بتعهداتها النووية.

وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الأوروبيين باتوا متفقين على ضرورة المضي في خيار إعادة العقوبات إذا لم تُظهر إيران تعاونًا ملموسًا، موضحًا أن "آخر الرسائل الواردة من طهران لا تعكس إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق". وأضاف: "نعم، أعتقد أن تفعيل آلية الزناد قد تم بالفعل، وهو قرار لا يمكن التراجع عنه في هذه المرحلة".

آلية الزناد

آلية "الزناد" أو ما يُعرف بـ"سناب باك"، جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني. وتتيح الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة العقوبات الأممية تلقائيًا في حال ثبوت خرق إيران لالتزاماتها النووية.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أطلقت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) عملية رسمية مدتها 30 يومًا تفضي إلى عودة العقوبات بشكل كامل ما لم تُبدِ طهران تعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلتزم بالشفافية حول مستويات تخصيب اليورانيوم.

تداعيات الموقف

يرى محللون أن تفعيل الآلية سيعيد جميع العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ما سيزيد من عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية. وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن احتمالية تمرير قرار جديد لتمديد تعليق العقوبات في مجلس الأمن تكاد تكون معدومة في ظل تشدد الموقف الأوروبي.

إيران من جانبها رفضت شرعية الآلية، معتبرة أنها إجراء غير قانوني، وحذرت من اتخاذ خطوات مضادة ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية.

ويوجه ماكرون رسالة واضحة: أوروبا لم تعد ترى مجالًا للتسويف. مجلس الأمن الدولي يقف أمام لحظة فارقة، إما دعم مسار الدبلوماسية عبر التزامات إيرانية شفافة، أو عودة كاملة للعقوبات كخيار لا مفر منه، بما يحمله ذلك من تداعيات على استقرار المنطقة ومستقبل الاتفاق النووي.

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

