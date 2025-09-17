قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
إيران تنفي أي تواصل مباشر مع واشنطن وتصف العقوبات الأمريكية بغير القانونية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، مجددة رفضها الكامل للعقوبات الأمريكية التي وصفتها بأنها "غير شرعية"، ومشددة على أن طهران لن ترضخ لها تحت أي ظرف.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يواصل مشاوراته مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في إطار الجهود الرامية إلى منع إعادة فرض العقوبات الدولية، معربة عن أملها في التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الشركاء الأوروبيين.

وفي سياق متصل، انتقدت الخارجية الإيرانية القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مشاركة الوفد الإيراني في اجتماعات الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".

كما ردت الوزارة على البيان الأخير الصادر عن الإدارة الأمريكية، واعتبرته "مليئا بالنفاق والخداع"، ويمثل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لإيران".

وأشار بيان الخارجية إلى ما وصفه بـ"السجل الطويل للتدخلات الأمريكية في شؤون إيران"، بدءاً من الانقلاب عام 1953، مرورا بدعم العراق خلال حرب الثمانينيات، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وصولا إلى إسقاط طائرة ركاب مدنية عام 1988، وفرض العقوبات الاقتصادية، والتنسيق مع إسرائيل في استهداف المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.

وفي ختام البيان، شددت طهران على أن واشنطن، التي تعتبر الداعم الأكبر لإسرائيل والمتهمة بقتل أكثر من 65 ألف شخص في أقل من عامين – ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان، متهمة السياسات الأمريكية بالاعتماد على "التمييز والعنصرية".

