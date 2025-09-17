متحالفة مع إيران.. أمريكا تصنف 4 جماعات منظمات إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق فرض أكبر عقوبات ضد الحوثيين المتمركزين في اليمن، والمدعومين من إيران، وشملت العقوبات الأمريكية 32 فردا وكيانا مرتبطين بالحوثي.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 32 فردًا وكيانًا على قوائم العقوبات، وحدد هوية أربع سفن، في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد الحوثيين المدعومين من إيرن".

وأوضح "تُعد الشبكات المستهدفة اليوم جزءًا من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بالحوثيين، وأصحابها، وعناصر حوثية رئيسية أخرى متواجدة في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال".

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني".

وأضاف: "سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".