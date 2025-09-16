قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للدوحة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
إسراء صبري

أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الدوحة، أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى العاصمة القطرية في زيارة غير معلنة، قادمًا من القدس المحتلة، لمحاولة إحياء جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توقف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الدوحة كانت تقيم فيه شخصيات من الوفد الحمساوي، ما تسبب في تجميد التفاهمات التي كانت تُبحث لإتمام صفقة تبادل محتملة.

وأشار الوصيف خلال رسالة على الهواء، إلى أن قطر تسعى، خلال هذه الزيارة، للحصول على ضمانات أمريكية واضحة بشأن أمن أراضيها ومسؤولي الفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي هدّد فيها بضرب قيادات حماس "في أي مكان وزمان"، هذه التصريحات أثارت قلقًا دوليًا، ووضعت واشنطن في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، وهو ما يزيد من الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي للتدخل وضبط سلوك حليفتها تل أبيب.

كما نوّه الوصيف بأن الزيارة تأتي بعد القمة العربية الطارئة التي استضافتها الدوحة، وخرجت بموقف عربي وإسلامي موحد يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود القطرية، ودفع عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتزداد أهمية هذه التحركات مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي في الأمم المتحدة مطلع الشهر المقبل، برعاية سعودية-فرنسية مشتركة، ما يضع الملف الفلسطيني في صدارة الاهتمام الدبلوماسي العالمي في هذه المرحلة الحرجة.

القاهرة الإخبارية الدوحة القدس المحتلة حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد