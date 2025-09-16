وزير الخارجية الأمريكي: قطر والولايات المتحدة تقتربان من توقيع اتفاق دفاعي معزز

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقطر تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون دفاعي معززة، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيلي استهدف قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي.

وأوضح روبيو، خلال مغادرته تل أبيب متوجهاً إلى قطر، أن "الولايات المتحدة لديها شراكة وثيقة مع القطريين، ونحن نعمل حالياً على اتفاقية تعاون دفاعي معززة، باتت في مراحلها النهائية".

كما دعا روبيو قطر إلى مواصلة دورها كوسيط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، قائلاً إن هناك "فترة زمنية قصيرة جدًا للتوصل إلى اتفاق".

وتابع روبيو لدى مغادرته تل أبيب متوجهًا إلى الدوحة: "إذا كانت هناك دولة في العالم قادرة على المساعدة في الوساطة، فهي قطر. إنهم من يستطيعون القيام بذلك".

وفي الدوحة، التقى روبيو بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في إفادة صحفية عقب الزيارة، إن "هذا الهجوم الإسرائيلي، بطبيعة الحال، يعجل الحاجة إلى تجديد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بيننا وبين الولايات المتحدة. إنه ليس أمرا جديدا بحد ذاته، لكنه بالتأكيد تسارع بفعل التطورات الأخيرة".