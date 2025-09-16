خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: مصرون على الدفاع عن سيادتنا واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: نثمن موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: الرسالة لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

وختم الأنصاري تصريحاته بالقول : المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.