المتحدث باسم الخارجية القطرية: قمة الدوحة حدث تاريخي يؤكد وحدة الصف

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية والتئام القادة الخليجيين في قمتهم كذلك كان حدثا تاريخيا يعكس وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي.

وقال الأنصاري، في المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بمخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة اليوم "الإثنين"، إن هذا الحدث أظهر بشكل جلي كيف أن روح التضامن بين الأشقاء العرب والمسلمين مع دولة قطر على اثر العدوان الإسرائيلي الغاشم هو عنوان المرحلة وهو أمر مقدر من دولة قطر.

وأضاف أن القادة العرب والمسلمين اجتمعوا للتعبير عن موقف موحد وقوي ضد العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكدين أن استهداف سيادة دولة عربية إسلامية عضو في الأمم المتحدة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والسلمي الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن قمة الدوحة ليست مجرد اجتماع طارئ بل رسالة صريحة إلى العالم أجمع بأن الدول العربية والإسلامية ترفض العدوان وتتمسك بالحق والشرعية الدولية وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى في قلب الأولويات حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.