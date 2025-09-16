التضخم في قطر يتسارع بنسبة 0.7% في أغسطس

سجّل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.73% خلال شهر أغسطس آب 2025، كما تسارع شهرياً بنسبة 0.42% مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، وذلك وفقاً لبيانات المجلس الوطني للتخطيط.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعاً بزيادة أسعار ست مجموعات رئيسية، في مقدمتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 10.5%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات التي زادت بنسبة 2.75%.

في المقابل، سجّلت خمس مجموعات انخفاضاً في الأسعار خلال أغسطس، تصدّرتها مجموعتا النقل، والسكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود، بنسبة تراجع بلغت 1.69% و1.49% على التوالي.