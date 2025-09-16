قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن البيضاء، وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة في الأسعار، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة وصلت إلى 60%،والكثير يبحث هل الانخفاضات مستمرة، أم سيكون هناك تحركات في الأسعار.

انخفاض تجاوزت 60%

 

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: إن أسعار الكتاكيت شهدت هبوطًا غير مسبوق، حيث انخفض السعر من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، بنسبة انخفاض تجاوزت 60%. هذا الانخفاض الكبير ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على سعر كيلو الدواجن في الأسواق.

الدواجن


السوق المصري يحقق اكتفاء ذاتي وتوسع في التصدير

 

أوضح "الزيني" خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، بل وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الآسيوية والعربية والخليجية، مع وجود إقبال متزايد من الخارج على المنتجات المصرية، ما يدل على جودتها العالية.

الدواجن

أسعار الدواجن تتراجع بنسبة 35%

 

أشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن أسعار الدواجن التي كانت قد بلغت في الأشهر الأولى من 2025 نحو 110 و115 جنيهًا للكيلو، تراجعت الآن بنسبة 35%، بفعل زيادة المعروض بالسوق وتوافر الأعلاف.

وأكد أن السعر العادل حاليًا لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيهًا، مع استبعاد أي ارتفاعات قريبة في الأسعار.

مصر تنتج 1.5 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنويًا

 

كشف "الزيني" أن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويًا، بينما تجاوز إنتاج البيض 16 مليار بيضة، وهو ما يعزز مكانة الدواجن كبروتين أساسي للمواطن المصري، ويوفر بديلًا مناسبًا أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تصل إلى 12 ضعف سعر الدواجن.

طمأن "الزيني" المواطنين بشأن مدخلات الإنتاج، حيث أكد أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي لـ 4 أشهر، وهو ما يدعم استقرار الأسعار، ويدفع لمزيد من التراجع في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء أسعار الكتاكيت الكتاكيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

القرض الاستهلاكي

هل القروض الاستهلاكية لتجهيز البنات جائزة؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة

علي جمعة: الرضا الحقيقي عز للمؤمن وغنى له عما سوى الله ويظهر أثر ذلك في القناعة

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

بالصور

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد