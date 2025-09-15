قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن  انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق، أما أسعار البيض ارتفعت مؤخرا على الرغم من هبوط أسعار الأعلاف بالأسواق وتوافرها أمام المربيين. 
 

انخفاض أسعار الدواجن 

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 35% مقارنة بالفترة الماضية، بعد تراجع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الإثنين 62 جنيهًا.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الدجاج قد يصل لـ 50 جنيهًا في المزرعة، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك ضغطًا كبيرًا على المنتج والمربي.

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

وأوضح أن سعر الدواجن قد ينخفض في الفترة المقبلة، بعد زيادة العرض، وخفض الدولار، ووفرة مدخلات الإنتاج من الأعلاف والذرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك توازن في الأسعار.

 
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 
كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 92 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

الدواجن أسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ سعر كيلو البانيه

