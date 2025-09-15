تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق، أما أسعار البيض ارتفعت مؤخرا على الرغم من هبوط أسعار الأعلاف بالأسواق وتوافرها أمام المربيين.



انخفاض أسعار الدواجن

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 35% مقارنة بالفترة الماضية، بعد تراجع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الإثنين 62 جنيهًا.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الدجاج قد يصل لـ 50 جنيهًا في المزرعة، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك ضغطًا كبيرًا على المنتج والمربي.

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

وأوضح أن سعر الدواجن قد ينخفض في الفترة المقبلة، بعد زيادة العرض، وخفض الدولار، ووفرة مدخلات الإنتاج من الأعلاف والذرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك توازن في الأسعار.



أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.



كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 92 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.