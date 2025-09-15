قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين
تحرك الفوج الثالث من قافلة المساعدات الـ 37 من مصر إلى غزة
أسعار الدواجن تشهد انخفاضات بعد تدخل الحكومة
مصادر إسرائيلية: رئيس الأركان وصف آلية توزيع المساعدات في غزة بالفاشلة
قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة
رئيس أركان جيش الاحتلال يهاجم نتنياهو في الكنيست: الأمور معه غير مفهومة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
أسعار الدواجن تشهد انخفاضات بعد تدخل الحكومة

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 35 جنيه للكيلو، وذلك بعد تدخل الحكومة وقامت بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف للمنتجين، ونتج عن ذلك انخفاضات في سعر الكتكوت وبعدها انخفضت أسعار الدواجن.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن:إن السوق يشهد حالة من التوازن واستقرار في الأسعار، وسط وفرة في الإنتاج المحلي وتزايد الإقبال الخارجي على الصادرات المصرية.

وكشف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن المصريين يستهلكون نحو 4.5 مليون دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 45 مليون بيضة يوميًا، وهو ما يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير الذي يغطي احتياجات السوق، ويؤكد وفرة المعروض في السوق المصرية.

الدواجن

وأوضح أن أسعار الكتاكيت شهدت هبوطًا غير مسبوق، حيث انخفض السعر من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، بنسبة انخفاض تجاوزت 60%. هذا الانخفاض الكبير ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على سعر كيلو الدواجن في الأسواق.


السوق المصري يحقق اكتفاء ذاتي وتوسع في التصدير


أوضح "الزيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، بل وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الآسيوية والعربية والخليجية، مع وجود إقبال متزايد من الخارج على المنتجات المصرية، ما يدل على جودتها العالية.

أسعار الدواجن تتراجع بنسبة 35%


أشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن أسعار الدواجن التي كانت قد بلغت في الأشهر الأولى من 2025 نحو 110 و115 جنيهًا للكيلو، تراجعت الآن بنسبة 35%، بفعل زيادة المعروض بالسوق وتوافر الأعلاف.

وأكد أن السعر العادل حاليًا لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيهًا، مع استبعاد أي ارتفاعات قريبة في الأسعار.

مصر تنتج 1.5 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنويًا


كشف "الزيني" أن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويًا، بينما تجاوز إنتاج البيض 16 مليار بيضة، وهو ما يعزز مكانة الدواجن كبروتين أساسي للمواطن المصري، ويوفر بديلًا مناسبًا أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تصل إلى 12 ضعف سعر الدواجن.

طمأن "الزيني" المواطنين بشأن مدخلات الإنتاج، حيث أكد أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي لـ 4 أشهر، وهو ما يدعم استقرار الأسعار، ويدفع لمزيد من التراجع في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.

أسعار الدواجن الدواجن منتجي الدواجن ثروت الزيني الكتكوت سعر الكتكوت

