4.5 مليون دجاجة يوميًا على مائدة المصريين.. منتجي الدواجن تكشف التفاصيل

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن المصريين يستهلكون نحو 4.5 مليون دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 45 مليون بيضة يوميًا، وهو ما يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير الذي يغطي احتياجات السوق، ويؤكد وفرة المعروض في السوق المصرية.

وأكد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج "بلدنا اليوم" على قناة صدى البلد، أن هذا المعدل يعكس كفاءة القطاع الداجني المصري، الذي يعتبر من أكبر القطاعات المنتجة في المنطقة، سواء على مستوى الدواجن أو البيض.

خطة طموحة: مضاعفة الإنتاج بحلول 2030

أوضح الزيني أن هناك خطة وطنية طموحة ضمن رؤية مصر 2030 لزيادة إنتاج البيض والدواجن، مشيرًا إلى أن الإنتاج المستهدف في السنوات المقبلة يتضمن:

ارتفاع الإنتاج السنوي من الدواجن من 1.5 مليار دجاجة إلى 2.2 مليار دجاجة.

ارتفاع إنتاج البيض السنوي إلى أكثر من 20 مليار بيضة.

وأكد أن هذا التوسع الإنتاجي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، وزيادة الفائض التصديري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

لا أزمة في الإنتاج أو الأسعار

وفيما يتعلق بتوافر المنتجات الداجنة، طمأن الزيني المواطنين، مؤكدًا أن السوق المصري يشهد وفرة كبيرة في الدواجن والبيض، ولا توجد أية أزمات في المعروض أو الإنتاج، مضيفًا:"الأسعار مستقرة بشكل عام، وهناك توازن بين العرض والطلب، وهو ما يضمن استمرار توفر السلع للمستهلكين بجودة وأسعار مناسبة".

قطاع الدواجن.. عمود اقتصادي قوي

ويُعد قطاع الدواجن من أكبر قطاعات الإنتاج الحيواني في مصر، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني، كما يشغل ملايين العاملين بشكل مباشر وغير مباشر، من مزارع الإنتاج، إلى سلاسل النقل والتوزيع.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الدولة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للإنتاج الداجني، خاصة في مناطق الظهير الصحراوي.