روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامشاتكا
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب روسيا وتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ
دعاء طرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. كم تعرف منها؟
عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز
سأعود للفن قريباً.. فادية عكاشة تتصدر التريند بعد لقاء صدى البلد
ترامب يلتقي وزير خارجية قطر في نيويورك لمدة ساعتين بواشنطن
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
توك شو

4.5 مليون دجاجة يوميًا على مائدة المصريين.. منتجي الدواجن تكشف التفاصيل

منار عبد العظيم

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن المصريين يستهلكون نحو 4.5 مليون دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 45 مليون بيضة يوميًا، وهو ما يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير الذي يغطي احتياجات السوق، ويؤكد وفرة المعروض في السوق المصرية.

وأكد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج "بلدنا اليوم" على قناة صدى البلد، أن هذا المعدل يعكس كفاءة القطاع الداجني المصري، الذي يعتبر من أكبر القطاعات المنتجة في المنطقة، سواء على مستوى الدواجن أو البيض.

  خطة طموحة: مضاعفة الإنتاج بحلول 2030

أوضح الزيني أن هناك خطة وطنية طموحة ضمن رؤية مصر 2030 لزيادة إنتاج البيض والدواجن، مشيرًا إلى أن الإنتاج المستهدف في السنوات المقبلة يتضمن:

ارتفاع الإنتاج السنوي من الدواجن من 1.5 مليار دجاجة إلى 2.2 مليار دجاجة.

ارتفاع إنتاج البيض السنوي إلى أكثر من 20 مليار بيضة.

وأكد أن هذا التوسع الإنتاجي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، وزيادة الفائض التصديري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

  لا أزمة في الإنتاج أو الأسعار

وفيما يتعلق بتوافر المنتجات الداجنة، طمأن الزيني المواطنين، مؤكدًا أن السوق المصري يشهد وفرة كبيرة في الدواجن والبيض، ولا توجد أية أزمات في المعروض أو الإنتاج، مضيفًا:"الأسعار مستقرة بشكل عام، وهناك توازن بين العرض والطلب، وهو ما يضمن استمرار توفر السلع للمستهلكين بجودة وأسعار مناسبة".

 قطاع الدواجن.. عمود اقتصادي قوي

ويُعد قطاع الدواجن من أكبر قطاعات الإنتاج الحيواني في مصر، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني، كما يشغل ملايين العاملين بشكل مباشر وغير مباشر، من مزارع الإنتاج، إلى سلاسل النقل والتوزيع.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الدولة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للإنتاج الداجني، خاصة في مناطق الظهير الصحراوي.

ثروت الزيني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

