قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الاهتمام الشعبي بأسعار السلع الأساسية، وخاصة اللحوم البيضاء، جاءت تصريحات ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتبشّر بمرحلة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، وتكشف عن مفاجآت قد تُخفف العبء عن المواطن في الفترة المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج "بلدنا اليوم" المذاع على قناة صدى البلد، أكد الزيني أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل اليوم الجمعة 62 جنيهًا، وسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بتحسن أكبر قريبًا.

سعر الكيلو قد ينخفض ولكن بشروط

أوضح الزيني أن سعر الكيلو قد ينخفض ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض الأحيان، لكن حذّر من أن هذا السعر المنخفض قد يؤدي إلى ضغط كبير على المنتجين والمربين، مما يهدد استمرارية الإنتاج.

وقال:"الهدف ليس الوصول لأقل سعر فقط، بل الحفاظ على توازن يضمن عدم خروج المربين من السوق، وتحقيق هامش ربح معقول يساعدهم على الاستمرار".

مقومات الانخفاض: الدولار والعلف والذرة

أشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن هناك عوامل قوية تسهم حاليًا في استقرار الأسعار، منها:

وفرة الأعلاف في السوق المحلي

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

توفر مدخلات الإنتاج مثل الذرة وفول الصويا

وأضاف أن هذه العوامل تُشكل بيئة إيجابية تدعم المنتج والمستهلك معًا، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الحالية تؤكد وجود حالة من التوازن قد تدفع الأسعار للانخفاض تدريجيًا خلال الفترة القادمة".

الدواجن سلعة يومية وليست للتخزين

أكد الزيني أن الدواجن والبيض لا يُمكن تخزينها لفترات طويلة، وبالتالي فإن تحديد أسعارها يتم على أساس يومي، وليس وفق تسعيرة ثابتة، وهو ما يجعل السوق يتأثر مباشرة بأي متغير في العرض أو الطلب.

وأوضح:"أسعار الدواجن تتحدد يومًا بيوم حسب السوق، ومع وجود الاستقرار الحالي، يمكن القول إننا دخلنا مرحلة من الثبات النسبي الذي يُمكن البناء عليه".

اختتم الزيني تصريحاته برسالة تؤكد على أن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك هو الأساس، مشيرًا إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل بشكل دائم على دعم السوق واستقرار الأسعار.

وقال:"لا نريد خسارة لأي طرف، لا المواطن ولا المربي، فاستمرار الإنتاج يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الربحية، وفي نفس الوقت نسعى إلى وصول الدواجن للمستهلك بسعر مناسب".

أسعار السلع الأساسية اللحوم البيضاء تراجع الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

كأس الأمم الإفريقية

100 يوم على انطلاق أمم أفريقيا بالمغرب.. كاف يعلن تفاصيل التذاكر وخدمات رقمية للجماهير

مبابي

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة بإصابة هامة قبل لقاء ريال سوسيداد

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أوكلاند سيتي يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال للأندية| صور

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد