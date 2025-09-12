بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

في ظل الاهتمام الشعبي بأسعار السلع الأساسية، وخاصة اللحوم البيضاء، جاءت تصريحات ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتبشّر بمرحلة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، وتكشف عن مفاجآت قد تُخفف العبء عن المواطن في الفترة المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج "بلدنا اليوم" المذاع على قناة صدى البلد، أكد الزيني أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل اليوم الجمعة 62 جنيهًا، وسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بتحسن أكبر قريبًا.

سعر الكيلو قد ينخفض ولكن بشروط

أوضح الزيني أن سعر الكيلو قد ينخفض ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض الأحيان، لكن حذّر من أن هذا السعر المنخفض قد يؤدي إلى ضغط كبير على المنتجين والمربين، مما يهدد استمرارية الإنتاج.

وقال:"الهدف ليس الوصول لأقل سعر فقط، بل الحفاظ على توازن يضمن عدم خروج المربين من السوق، وتحقيق هامش ربح معقول يساعدهم على الاستمرار".

مقومات الانخفاض: الدولار والعلف والذرة

أشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن هناك عوامل قوية تسهم حاليًا في استقرار الأسعار، منها:

وفرة الأعلاف في السوق المحلي

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

توفر مدخلات الإنتاج مثل الذرة وفول الصويا

وأضاف أن هذه العوامل تُشكل بيئة إيجابية تدعم المنتج والمستهلك معًا، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الحالية تؤكد وجود حالة من التوازن قد تدفع الأسعار للانخفاض تدريجيًا خلال الفترة القادمة".

الدواجن سلعة يومية وليست للتخزين

أكد الزيني أن الدواجن والبيض لا يُمكن تخزينها لفترات طويلة، وبالتالي فإن تحديد أسعارها يتم على أساس يومي، وليس وفق تسعيرة ثابتة، وهو ما يجعل السوق يتأثر مباشرة بأي متغير في العرض أو الطلب.

وأوضح:"أسعار الدواجن تتحدد يومًا بيوم حسب السوق، ومع وجود الاستقرار الحالي، يمكن القول إننا دخلنا مرحلة من الثبات النسبي الذي يُمكن البناء عليه".

اختتم الزيني تصريحاته برسالة تؤكد على أن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك هو الأساس، مشيرًا إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل بشكل دائم على دعم السوق واستقرار الأسعار.

وقال:"لا نريد خسارة لأي طرف، لا المواطن ولا المربي، فاستمرار الإنتاج يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الربحية، وفي نفس الوقت نسعى إلى وصول الدواجن للمستهلك بسعر مناسب".