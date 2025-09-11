قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
أخبار البلد

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة استقرارا ملحوظا بالبورصة والأسواق، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70%  من تكلفة الإنتاج. 

 
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيه وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.


 
كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 ومن جانبه ، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجميع يريد وضع سعر عادل للدواجن، بالنسبة للمنتج وللمستهلك، وأن الحلقات الوسيطة " السماسرة هم السر في الارتفاعات الماضية التي شهدتها الدواجن" وأن جهاز حماية المنافسة قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة، فلا يستطيع أحد التلاعب بغذاء الشعب المصري.

35 جنيه انخفاض
 

وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيه، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيه، أي انخفاض بقية 35 جنيه، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.

الدواجن أسعار الدواجن البيض الفراخ البلدي الفراخ الحمراء البانيه أسعار البيض اليوم

