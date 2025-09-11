قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
اقتصاد

تراجع اسعار الدواجن اليوم الخميس 11 سبتمبر واستقرار فى بيض المائدة

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس  سبتمبر 2025 تباينًا طفيفًا في الأسعار، حيث لوحظ انخفاض محدود في أسعار الفراخ البيضاء، بينما استقر سعر كرتونة البيض في مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الدواجن (محلي – للمستهلك):

الفراخ البيضاء:

سعر التجّار (بورصة): 94.27 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك داخل المحال:  85.74 جنيهًا للكيلو


الفراخ الساسو:

سعر التجار: 92 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 100 جنيهًا للكيلو


الفراخ الأمهات:

سعر التجار: 63 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 73 جنيهًا للكيلو

خلال حملة تفتيشية بمحلات بورفؤاد .. ضبط أكثر من 50 كيلو دواجن بدون بيانات


الفراخ البلدي:

سعر التجار: 110 جنيهات للكيلو

سعر المستهلك: 120 جنيهًا للكيلو


الأوراك: 84 – 86 جنيهًا للكيلو

البانيه: 200 – 210 جنيهات للكيلو

الصدور: 105 – 110 جنيهات للكيلو

الكبد والقوانص: 82 – 85 جنيهًا للكيلو


أسعار البط:

سعر الكيلو للمستهلك: نحو 160 جنيهًا

كتكوت بط مسكوفي (عمر يوم): 61 – 62 جنيهًا

كتكوت بط مولار: 64 – 65 جنيهًا

بط تسمين فرنسي: 48 – 50 جنيهًا

بط بكيني فرنسي: 32 – 33 جنيهًا

تموين بورسعيد يحبط بيع دواجن نافقة بسوق على


أسعار الكتاكيت (عمر يوم):

الكتكوت الأبيض: بين 25 – 25.5 جنيهًا

الكتكوت الساسو: بين 13 – 14 جنيهًا

البلدي الحر: 7 – 7.5 جنيهًا

الكتكوت المشعر: بين 7.5 – 8 جنيهات


أسعار البيض (للمستهلك – الكرتونة):

البيض الأحمر: بين 140 – 145 جنيهًا

البيض الأبيض: بين 135 – 140 جنيهًا

البيض البلدي: بين 135 – 140 جنيهًا


أسعار الطيور الأخرى:

الحمام (زوج): بين 150 – 160 جنيهًا

السمان (4 قطع): 70 – 80 جنيهًا حسب الحجم

الأرانب: 110 – 115 جنيهًا للكيلو


وأضافت شعبة الدواجن أن هذا التراجع الطفيف داخل بورصة الدواجن ناجم عن توازن نسبي بين العرض والطلب

كما لفتت الشعبة إلى أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، ما ساهم في ضبط الأسعار خلال هذه المرحلة.

ارتفاع أسعار الدواجن الدواجن انخفاض محدود

