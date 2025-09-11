قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الخميس 11 سبتمبر استقرار نسبي وتباين محدود بين البلدية والمستوردة

لحوم
لحوم
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب

أسعار اللحوم الحمراء البلدية :

اللحم البلدي:390- 395 جنيه للكيلو جرام

اللحم الكندوز: 380 - 450 جنيه للكيلو جرام

اللحم الجملي: 250 - 280 جنيه الكيلو جرام

لحم الضأن: 390 - 400 جنيه للكيلو جرام

لحم البتلو: 340 - 380 جنيه للكيلو جرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 400 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام


أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: 195 جنيه للكيلوجرام

كبدة مجمدة: 180 جنيه للكيلوجرام

لحوم سودانية مبردة: 230 جنيه للكيلوجرام

لحم بقري مجمد: 200 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار  أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.

