أسعار اللحوم اليوم الخميس 11 سبتمبر استقرار نسبي وتباين محدود بين البلدية والمستوردة

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب

أسعار اللحوم الحمراء البلدية :

اللحم البلدي:390- 395 جنيه للكيلو جرام

اللحم الكندوز: 380 - 450 جنيه للكيلو جرام

اللحم الجملي: 250 - 280 جنيه الكيلو جرام

لحم الضأن: 390 - 400 جنيه للكيلو جرام

لحم البتلو: 340 - 380 جنيه للكيلو جرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 400 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام



أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: 195 جنيه للكيلوجرام

كبدة مجمدة: 180 جنيه للكيلوجرام

لحوم سودانية مبردة: 230 جنيه للكيلوجرام

لحم بقري مجمد: 200 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.