قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، سواء البلدية أو المستوردة، وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 

أسعار اللحوم البلدية اليوم الاثنين سجل سعر اللحوم البتلو نحو 400 – 421  جنيها.
سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 420 – 470 جنيها.


يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 420 لـ 480 جنيهًا للكيلو.


 

يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 300 لـ 350 جنيها للكيلو.


 

وصل سعر المفروم البلدي نحو 430 – 470 جنيهًا للكيلو.
 

بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر اللحم البقري إلى 280 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السجق نحو 230 - 270 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو لحوم ضأن نحو 450 - 500 جنيه

أسعار اللحوم المستوردة:

سجل كيلو اللحم البرازيلي المجمد من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو
اقترب سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو.


واستقر سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه للكيلو
سجل سعر الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو
وصل سعر البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان، بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية.

وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم البلدي اليوم اسعار اللحوم المستورده اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتكاسة انتخابية للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في مقاطعة بوينس آيرس

أرشيفية

النفط يستعيد مكاسبه بعد موافقة أوبك+ على وتيرة أبطأ لزيادة الإنتاج في أكتوبر

أرشيفية

وفد برلماني إيراني يزور بيروت لإدانة جرائم الكيان الصهيوني

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد