أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية



سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الخميس نحو 5577 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس إلى 5112 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الخميس إلى 4880 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 4183 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 3253 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 2789 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 39040 جنيهًا.



سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 173469 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3641.62 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

