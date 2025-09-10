«آي صاغة»: 31 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية منذ بداية العام

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4910 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 26 دولارًا لتسجل 3657 دولارا، بعد أن لامست مستوى 3672 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.



أسعار الذهب محليا

وأضاف، أن عيار 24 سجل 5611 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4209 جنيهًات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3274 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39280 جنيهًا.و



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4895 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4875 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 3636 دولارًا، واختتم عند مستوى 3631 دولارًا.



اشار امبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 31 % و بنحو 1170 جنيها منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفعت بسبة 40 % وبنحو 1033 دولار.



اضاف، أن الذهب حقق ارتفاعات وارباح يصعب على اي جهة تقديمها سواء العقارات او الشهادات، مايؤكد قوة الذهب كاستثمار وملاذ أمن.



أسعار الذهب بالبورصة العالمية

واصلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تسجيل مستويات تاريخية، وسط تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



تُبقي التوقعات بتخفيف أكثر صرامة للسياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مدعومةً بتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي، ما عزز الطلب على الذهب.



تصاعد التوترات الجيوسياسية

تُعدُّ حالة عدم اليقين التجارية المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتوترات السياسية الفرنسية واليابانية، عوامل أخرى تدعم المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، وهذا بدوره يُؤكد التوقعات الإيجابية للذهب على المدى القريب، ويُشير إلى أن أي تراجع تصحيحي قد يُنظر إليه على أنه فرصة للشراء

قدّمت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل غير متوقع، والتي صدرت يوم الجمعة الماضي، دليلًا إضافيًا على ضعف سوق العمل، ودفعت الأسواق إلى تقدير ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى نهاية العام.



وتُشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى احتمال ضئيل لخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل.



ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثّ الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية والهندية، في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب مستعدة لـ"محاكاة" أي رسوم جمركية يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الهندية والصينية.



الاحتلال يستهدف قيادات حماس في قطر

على الصعيد الجيوسياسي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارة جوية استهدفت قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مما أثار إدانة عالمية واسعة النطاق.



وصرح رئيس وزراء قطر بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي السافر، ونظرًا لكون قطر وسيطًا رئيسيًا، فقد يؤثر ذلك على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



هجوم روسي علي بولندا

وضعت بولندا دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى ردًا على أعنف الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن قرب هذه الضربات من حدودها، كما حذرت القوات الجوية الأوكرانية من توغل مشتبه به لطائرة روسية بدون طيار في المجال الجوي البولندي، منتهكة بذلك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



منع قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُخفف هذا من مخاوف السوق بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي، إلى جانب بعض إعادة تموضع التداول قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة، يُساعد الدولار الأمريكي على الحفاظ على مكاسب التعافي التي حققها مؤخرًا، وقد يُحد من ارتفاع الذهب.



من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسيتبعه مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدًا الخميس، ستلعب هذه البيانات الحاسمة دورًا رئيسيًا في التأثير على ديناميكيات سعر الدولار الأمريكي على المدى القريب، وتوفير زخم جديد للذهب.