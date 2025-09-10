قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر على قطر
سعر الذهب عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير الأربعاء 10 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 في سوق الصاغة المصري، إذ سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4182.75 جنيه للبيع، 4161.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 5597 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 4898 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 4198 جنيهًا للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب في مصر الأربعاء بقيمة 39184 جنيها.

سعر الذهب عالميا الأربعاء، سجل 3655 دولارًا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 5577.25 جنيه للبيع، 5548.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 5112.5 جنيه للبيع، 5086.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 4880 جنيها للبيع، 4855 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 4182.75 جنيه للبيع، 4161.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 3253.25 جنيه للبيع، 3236.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2788.5 جنيه للبيع، 2774.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 39040 جنيها للبيع، و38840 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 3642.2 دولار للبيع، و3641.9 دولار للشراء.

