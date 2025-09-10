أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5668 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39680 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و47.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.50 جنيه للبيع، و56.34 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.27 جنيه للبيع، و65.05 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.51 جنيه للبيع، و157.03 جنيه للشراء.



وصرّح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن محافظة البحيرة تشهد اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأكد القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر، أن الطقس يميل إلى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر، لكنه يتحول إلى حار ورطب خلال ساعات النهار، خصوصًا في المناطق الداخلية، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي قد تتجاوز 80%، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

وأضاف أن الرياح معتدلة السرعة على معظم أنحاء المحافظة، وقد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ما يسهم جزئيًا في تلطيف الأجواء، لافتًا إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، وهو ما يعد مناسبًا لحركة الملاحة البحرية بالنسبة للقوارب الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القياتي إلى أن مدينة دمنهور سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 31 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 23 درجة مئوية، مع فروق طفيفة في باقي مراكز المحافظة.

ووجّه عضو هيئة الأرصاد نصائح مهمة للمواطنين، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل للوقاية من الجفاف.

متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل دوري، خصوصًا مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

واختتم القياتي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع التغيرات الجوية على مدار الساعة، وأنها ستوافي المواطنين بأي مستجدات حرصًا على سلامتهم وتيسير أنشطتهم اليومية.