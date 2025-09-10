قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التداولات الآسيوية اليوم /الأربعاء/، لتبقى مستقرة فوق المستوى الحرج البالغ 3,600 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، كما يترقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات التضخم الأمريكية لاحقا اليوم.


وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3,635.33 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 3,673.95 دولار أمس /الثلاثاء/، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتسجل 3,673.70 دولار.


وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 38% منذ بداية 2025، بعد قفزة بلغت 27% في 2024، مستفيدة من ضعف الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.


وينظر عادة إلى الذهب على أنه أحد أبرز الملاذات الآمنة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كونه لا يدر عائدا مباشرا.


وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس أن الاقتصاد أضاف حتى مارس نحو 911 ألف وظيفة أقل مما كان مقدرا سابقا، في إشارة إلى ضعف أكبر في سوق العمل.


جاء ذلك بعد بيانات الوظائف غير الزراعية التي أظهرت مزيدا من علامات التباطؤ، مما عزز الرهانات على خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر.


ووفقا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية "فيدووتش"، فإن الأسواق تسعر بالكامل خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا تتجاوز احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس نسبة 6%.


وفيما يخص المعادن النفيسة الآخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 41 دولارا للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.9% مسجلا 1,380.74 دولار، بينما استقر البلاديوم دون تغيير عند 1,148.57 دولار.
 

أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا التداولات الآسيوية خفض الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

