قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف عيار 21 بكام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب
هاني حسين

تتقلب أسعار الذهب يومًا بعد يوم بين صعود وهبوط، لتعكس نبض الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين، ويعد الذهب الملاذ الآمن الذي يقصده الجميع وقت الأزمات، ومؤشر حساس لحركة الأسواق، ومع كل تغير في السعر، يبقى الذهب عنوانًا للثروة وقيمة لا يزاحمها الزمن.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 


وشهدت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، في مصر استقرارا بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

سعر الذهب عالميًا الآن


سجّل سعر الذهب 3632 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4875 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5537 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  38.760  جنيها.

الذهب ملاذ آمن 

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
 

الذهب اسعار الذهب اخبار التوك شو عيار 21 سعر عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على قطر يشكل انتهاكا لسيادتها ويقوض أمن المنطقة

قطر: الجرائم الإسرائيلية تحد سافر للنداءات والقرارات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية

قطر: الجرائم الإسرائيلية تحد سافر للنداءات والقرارات الدولية وأحكام العدل الدولية

أرشيفي

سقوط مصابين .. هجوم بسكين داخل مدرسة في منطقة أنتيب جنوبي فرنسا

بالصور

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد