اعرف عيار 21 بكام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تتقلب أسعار الذهب يومًا بعد يوم بين صعود وهبوط، لتعكس نبض الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين، ويعد الذهب الملاذ الآمن الذي يقصده الجميع وقت الأزمات، ومؤشر حساس لحركة الأسواق، ومع كل تغير في السعر، يبقى الذهب عنوانًا للثروة وقيمة لا يزاحمها الزمن.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء



وشهدت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، في مصر استقرارا بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

سعر الذهب عالميًا الآن



سجّل سعر الذهب 3632 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4875 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5537 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38.760 جنيها.

الذهب ملاذ آمن

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

