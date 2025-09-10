قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2025، سواء البلدية أو المستوردة، وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 

أسعار اللحوم البلدية اليوم الاثنين سجل سعر اللحوم البتلو نحو 400 – 421  جنيها.
سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 420 – 470 جنيها.


يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 420 لـ 480 جنيهًا للكيلو.


 

يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 300 لـ 350 جنيها للكيلو.


 

وصل سعر المفروم البلدي نحو 430 – 470 جنيهًا للكيلو.


 

بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر اللحم البقري إلى 280 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السجق نحو 230 - 270 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو لحوم ضأن نحو 450 - 500 جنيه

أسعار اللحوم المستوردة:

سجل كيلو اللحم البرازيلي المجمد من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو
اقترب سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو.
واستقر سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه للكيلو
سجل سعر الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو
وصل سعر البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.


 


 

استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان، بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية.


 

وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

