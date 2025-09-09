قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر استقرار نسبي وتباين محدود بين البلدي والمستورد

لحوم
لحوم
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب.

طرق سهلة لتخزين اللحوم في عيد الأضحى

أسعار اللحوم الحمراء البلدية :

اللحم البلدي: 470 -430  جنيه للكيلو جرام

اللحم الكندوز: 340 جنيه للكيلو جرام

اللحم الجملي: 350-370  جنيه للكيلو جرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيه للكيلو جرام

لحم البتلو: 416 جنيه للكيلو جرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام

بورسعيد ضبط سيارتين محملتين بلحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: 195 جنيه للكيلوجرام

كبدة مجمدة: 180 جنيه للكيلوجرام

لحوم سودانية مبردة: 230 جنيه للكيلوجرام

لحم بقري مجمد: 200 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.

طرق تخزين اللحوم بأمان دون أن تفقد فوائدها
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
محافظ الشرقية
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
