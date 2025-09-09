أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر استقرار نسبي وتباين محدود بين البلدي والمستورد

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب.
أسعار اللحوم الحمراء البلدية :
اللحم البلدي: 470 -430 جنيه للكيلو جرام
اللحم الكندوز: 340 جنيه للكيلو جرام
اللحم الجملي: 350-370 جنيه للكيلو جرام
لحم الضأن: 390 – 400 جنيه للكيلو جرام
لحم البتلو: 416 جنيه للكيلو جرام
اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام
فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام
موزة: 295 جنيه للكيلوجرام
بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام
كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام
أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة:
اللحم البرازيلي المجمد: 195 جنيه للكيلوجرام
كبدة مجمدة: 180 جنيه للكيلوجرام
لحوم سودانية مبردة: 230 جنيه للكيلوجرام
لحم بقري مجمد: 200 جنيه للكيلوجرام
وأكد التجار أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.