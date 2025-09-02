قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، سواء البلدية أو المستوردة، وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 أسعار اللحوم البلدية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اللحوم البتلو نحو 400 – 421  جنيها.
سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 420 – 470 جنيها.


يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 420 لـ 480 جنيهًا للكيلو.


 يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 300 لـ 350 جنيها للكيلو.


 وصل سعر المفروم البلدي نحو 430 – 470 جنيهًا للكيلو.


 بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.


 وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر اللحم البقري إلى 280 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السجق نحو 230 - 270 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو لحوم ضأن نحو 450 - 500 جنيه

أسعار اللحوم المستوردة:

سجل كيلو اللحم البرازيلي المجمد من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو
اقترب سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو.


واستقر سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه للكيلو
سجل سعر الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو
وصل سعر البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.


 استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان، بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية.


 وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

