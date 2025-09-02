قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وذلك دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع، مقابل 5371 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4950 جنيهًا للبيع، و4924 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4725 جنيهًا للبيع، و4700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيهًا للبيع، مقابل 4029 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3133 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الذهب عيار 12، فقد بلغ سعره 2700 جنيه للبيع، و2686 جنيهًا للشراء.

وسجلت أونصة الذهب نحو 167959 جنيهًا للبيع، و167070 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب بالدولار اليوم 3476.45 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بدون مصنعية

عيار 24
سعر البيع: 5400 جنيه
سعر الشراء: 5371 جنيهًا

عيار 22
سعر البيع: 4950 جنيهًا
سعر الشراء: 4924 جنيهًا

عيار 21
سعر البيع: 4725 جنيهًا
سعر الشراء: 4700 جنيه

عيار 18
سعر البيع: 4050 جنيهًا
سعر الشراء: 4029 جنيهًا

عيار 14
سعر البيع: 3150 جنيهًا
سعر الشراء: 3133 جنيهًا

عيار 12
سعر البيع: 2700 جنيه
سعر الشراء: 2686 جنيهًا

الأونصة
سعر البيع: 167959 جنيهًا
سعر الشراء: 167070 جنيهًا

الجنيه الذهب
سعر البيع: 37800 جنيه
سعر الشراء: 37600 جنيه

الأونصة بالدولار: 3476.45 دولار

ياسمين عز
عائشة بن احمد
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
