سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وذلك دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع، مقابل 5371 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4950 جنيهًا للبيع، و4924 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4725 جنيهًا للبيع، و4700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيهًا للبيع، مقابل 4029 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3133 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الذهب عيار 12، فقد بلغ سعره 2700 جنيه للبيع، و2686 جنيهًا للشراء.

وسجلت أونصة الذهب نحو 167959 جنيهًا للبيع، و167070 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب بالدولار اليوم 3476.45 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بدون مصنعية

عيار 24

سعر البيع: 5400 جنيه

سعر الشراء: 5371 جنيهًا

عيار 22

سعر البيع: 4950 جنيهًا

سعر الشراء: 4924 جنيهًا

عيار 21

سعر البيع: 4725 جنيهًا

سعر الشراء: 4700 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 4050 جنيهًا

سعر الشراء: 4029 جنيهًا

عيار 14

سعر البيع: 3150 جنيهًا

سعر الشراء: 3133 جنيهًا

عيار 12

سعر البيع: 2700 جنيه

سعر الشراء: 2686 جنيهًا

الأونصة

سعر البيع: 167959 جنيهًا

سعر الشراء: 167070 جنيهًا

الجنيه الذهب

سعر البيع: 37800 جنيه

سعر الشراء: 37600 جنيه

الأونصة بالدولار: 3476.45 دولار