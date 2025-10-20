قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وحدات التضامن تطلق النسخة الثانية من حملة Red Week بالتعاون مع الهلال الأحمر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أطلقت التضامن الاجتماعي مشروع وحدات التضامن بالجامعات النسخة الثانية من حملة  الـ" Red Week" تحت شعار "جدد طاقتك"، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وشهد تدشين الحملة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من مقر وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والأستاذ محمود جمال مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر المصري.

وتهدف الحملة إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لدى طلاب، خاصة أن المستهدف هذا العام  100 ألف متطوع.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها  31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

