قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2-9-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وذلك دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر البيع: 37800 جنيه
سعر الشراء: 37600 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع، مقابل 5371 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4950 جنيهًا للبيع، و4924 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4725 جنيهًا للبيع، و4700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيهًا للبيع، مقابل 4029 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3133 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الذهب عيار 12، فقد بلغ سعره 2700 جنيه للبيع، و2686 جنيهًا للشراء.

وسجلت أونصة الذهب نحو 167959 جنيهًا للبيع، و167070 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب بالدولار اليوم 3476.45 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 دون مصنعية


عيار 24
سعر البيع: 5400 جنيه
سعر الشراء: 5371 جنيهًا

عيار 22
سعر البيع: 4950 جنيهًا
سعر الشراء: 4924 جنيهًا

عيار 21
سعر البيع: 4725 جنيهًا
سعر الشراء: 4700 جنيه

عيار 18
سعر البيع: 4050 جنيهًا
سعر الشراء: 4029 جنيهًا

عيار 14
سعر البيع: 3150 جنيهًا
سعر الشراء: 3133 جنيهًا

عيار 12
سعر البيع: 2700 جنيه
سعر الشراء: 2686 جنيهًا

الأونصة
سعر البيع: 167959 جنيهًا
سعر الشراء: 167070 جنيهًا

الجنيه الذهب
سعر البيع: 37800 جنيه
سعر الشراء: 37600 جنيه

الأونصة بالدولار: 3476.45 دولار

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

ترشيحاتنا

المخدرات

التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد