الفراخ بـ 62 جنيه .. ثروت الزيني يعلن مفاجأة

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك وفرة في الأعلاف، وهناك انخفاضات في سعر الدولار، وأن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الجمعة 62 جنيه.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج " بلدنا اليوم" أن سعر الكيلو قد يصل لـ 50 جنيه، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك ضغط على المنتج، والمربي.

ولفت إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والجميع يعمل على توازن في الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

وأشار إلى أن سعر الدواجن قد ينخفض في الفترة المقبلة، وأن ذلك بعد زيادة العرض، وخفض الدولار، ووفرة مدخلات الانتاج من الأعلاف والذرة، وأن المؤشرات الأن تؤكد أن هناك توازن في الأسعار.

وأوضح أن الدواجن والبيض ليست سلعة للتخزين، ولذلك أسعار الدواجن يتم تحديها يوم بيوم، وأن الفترة الحالية هناك استقرار في الأسعار.