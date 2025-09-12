قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم 12-9-2025

سعر الدواجن والبيض
سعر الدواجن والبيض
محمد يحيي

أظهرت أسعار الدواجن و البيض، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 على مستوى المزارع و الأسواق المحلية متأثرة بتراجع طفيف سجله اللحم الأبيض أمس.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري، تفاصيل سعر الدواجن والبيض صباح اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة 86 جنيها، وللمستهلك نحو 94.3 جنيه في المتوسط داخل السوق المحلي. 

أسعار الدواجن والبيض

سعر الفراخ الساسو

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيه داخل المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك

الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المرزعة نحو 63 جنيه مقابل 73 جنيه للمستهلك

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيه داخل المزرعة مقابل 120 جنيه للمستهلكز

سعر البط

وصل سعر كيلو البط نحو 160 جنيه للمستهلك

زوج الحمام

وصل سعر زوج الحمام ما بين 150 و 160 جنيه للمستهلك

السمان زوجين 

تراوح سعر زوجين السمان ما بين 70 و 80 جنيه للكيلو

تموين الإسكندرية تضبط 2600 كيلو جراما من نتر الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

سعر الأرانب

وصل سعر كيلو الأرانب ما بين 110 و 115 جنيه للمستهلك

منتجات الدواجن

تضمنت منتجات الدواجن الصدور والأوراك وغيرها وذلك داخل محلات بيع وتداول الفراخ حيث :

سعر كيلو الأوراك

تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 84 و 86 جنيه للمستهلك

سعر البانيه

وصل سعر كيلو البانيه بين 200 و 210 جنيه للمستهلك

سعر الصدور

بلغ سعر كيلو الصدور ما بين 105 و 110 جنيه للمستهلك

الكبد والقوانص

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 82 و 85 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض للمستهلك داخل السوق المحلية حيث :

سعر طبق البيض الأحمر

بلغ سعر طبق البيض الأحمر ما بين 140 و 145 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض الأبيض

تراوح سعر طبق البيض ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك

سعر طبق البيض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي ما بين 135 و 140 جنيه للمستهلك

أسعار الدواجن والبيض اليوم مال واعمال سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم سعر البيض الأبيض اليوم سعر طبق البيض البلدي سعر البانيه اليوم سعر الأوراك اليوم سعر البط اليوم سعر الحمام اليوم سعر الفراخ الأمهات اليوم سعر الفراخ البلدي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي كارثي والمستشفيات على وشك الانهيار

غزة

فرنسا: المجاعة في غزة والاستيطان في الضفة غير مقبولين ويجب زيادة الضغط على إسرائيل

أوكرانيا

أوكرانيا تتسلم 4 منصات باتريوت من ألمانيا.. وبولندا تغلق الطرق مع بلاروسيا

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد