أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس .. البيض و البانيه بكام؟

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق، حيث تشهد استقراراً ملحوظاً الأسعار و اقبالاً كبيراً يومياً على شراء الدواجن بأنواعها المختلفة.

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم و سعر كرتونة البيض و سعر البانيه اليوم الخميس ١١ سبتمبر ، وذلك وفقاً لبورصة الدواجن ..



سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 11-9-2025



تراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق مابين 63 و73 جنيهًا،

وبالنسبة للتجار الجملة استقر سعرها في البورصة عند نحو 63 جنيهًا .

سعر الفراخ اليوم الخميس 11-9-2025

اما سعر الفراخ البلدي اليوم فقد وصل نحو 115 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن لتجار الجملة، وفي الأسواق للمستهلكين وصل سعرها حوالي 125 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

أما سعر الفراخ الساسو اليوم، وصل نحو 88 جنيهًا لتجار الجملة، بينما وصل سعره للمستهلك في الأسواق المحلية إلى حوالي 98 جنيهًا.





سعر الفراخ الأمهات اليوم



بلغ الفراخ الأمهات اليوم نحو 60 جنيهًا في بورصة الدواجن لتجار الجملة، كما وصل سعره للمستهلك في الأسواق والمحلات إلى قرابة 70 جنيهًا للكيلو

سعر البانيه اليوم الخميس

اما بالنسبة لـ سعر البانيه اليوم ، وهو الأكثر اقبالاً وشراء من المستهلكين ، فيتراوح سعره في الأسواق مابين ١٩٠ إلى ٢٢٠ جنيها



سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 140 و145 جنيهًا

في حين سجلت كرتونة البيض الأبيض سعرًا يتراوح من 135 إلى 140 جنيهًا.