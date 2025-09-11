الدقهلية: ضبط 3645 كيلو لحوم ودواجن وأغذية متنوعة والتحفظ عليها بطلخا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه أمر بالمتابعة المستمرة والرقابة التموينية، وذلك وبمتابعة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، وتم تشكيل حملة للرقابة التجارية برئاسة المهندس عطيه مصطفى رئيس الرقابة التجارية، وعضوية حنان الحديدي مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومشاركة الدكتور أحمد الشربيني من مديرية الطب البيطري.

وقامت الحملة بالمرور على مدينة طلخا ومداهمة أحد مراكز التجهيز للمطاعم، أسفرت عن تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة لحوم منتهية الصلاحية، وحيازة دواجن وأجبان وزبدة وبطاطس بدون فواتير، والتحفظ على 720 كيلو جرام قطع لحوم، 750 كيلو جرام دواجن كاملة، 500 كيلو جرام زبدة، 200 كيلو جرام جبنه شيدر، 250 كيلو جرام جبنه رومي، 425 كيلو جرام جبنة موزاريلا، 800 كيلو جرام بطاطس بوم فريتس.