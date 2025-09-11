وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بالوحدة الصحية في "ديسط" لإنقاذ مصابي حادث طرة

أشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي بالوحدة الصحية بقرية ديسط التابعة للإدارة الصحية بطلخا، عقب استقبالهم لحالات طارئة إثر وقوع حادث مروري بطريق بطرة ، والذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقد نجح الفريق الطبي في التعامل الفوري مع المصابين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية العاجلة لهم، وإحالة ثلاث حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، مع الاطمئنان على استقرار الحالة الرابعة داخل الوحدة، بما يعكس كفاءة عالية في إدارة الموقف وسرعة استجابة أنقذت الأرواح.

كما اشاد وكيل الوزارة الاستجابة السريعة والدعم المباشر من الدكتورة فاتن الستري، مدير عام الإدارة الصحية بطلخا، والجهاز الإشرافي المرافق لها، مؤكدًا أن وحدة ديسط الصحية قدمت نموذجًا مشرفًا للدور الحيوي الذي تضطلع به وحدات الرعاية الأولية في تقديم الخدمات الطبية العاجلة والتعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية.

وأكد "الجزار" أن هذه الجهود تأتي ثمرة للتعاون والتكامل بين مختلف فرق العمل الطبية والتمريضية والإشرافية، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره لجميع أفراد الفريق على تفانيهم وإخلاصهم، وروح المسؤولية التي تحلوا بها في مواجهة الحادث.

وأكد أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بوحدات الرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث وتقديم الخدمة الطبية السريعة والفعّالة، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الفرق هو الضمان الأساسي لإنقاذ الأرواح وتقليل آثار الطوارئ.