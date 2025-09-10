لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار أعمال اختيار أجمل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة، وفي إطار تأكيده الدائم على الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدن والأحياء والقرى في ربوع الدقهلية، والحرص على المتابعة المستمرة لأعمال منظومة النظافة والمخلفات، تم تنفيذ حملة على مدار أربعة أيام برفع 28 ألف، و950 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وبناء وتطهير، على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أيام.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها النظافة ومتابعة أعمالها بشكل يومي على مدار الساعة، والتأكيد على رفع أي تجمعات وتراكمات للقمامة من الشوارع بشكل مستمر ومنع تراكم المخلفات بالشوارع في مختلف الأحياء والمدن والقرى.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد كلف اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة جهود الوحدات المحلية في الارتقاء بمستوى الخدمات الخاصة بالنظافة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

وقامت حملة على مدار ثلاثة أيام على مستوى المحافظة برفع 10450 طن مخلفات بلدية، 18500مخلفات هدم وبناء ونواتج تطهير خلال ثلاثة أيام ضمن مسابقة أفضل حي ومدينة ومركز وقرية.

كما تم البدء في رفع تراكمات مخلفات الهدم والمباني ونواتج التطهير، ورفع الأتربة من الشوارع الداخلية لمدينة المنصورة وطلخا والكردي ونبروه، والبدء في دهان الجزر الوسطى والأرصفة ببلقاس والجمالية والمنصورة، وغسيل الأرصفة وتركيب كشافات الإنارة العامة بالطريق الدولي بنطاق مركز طلخا، وشارك المجتمع المدني في أعمال النظافة والتجميل بمدينة الجمالية، كذلك تم تكليف شركه نظافة جديدة لمدينة دكرنس للارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة.

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالاعلان عن مسابقة بين الوحدات المحليه لاستنفار الجهود والارتقاء بمستوى خدمات النظافة والارتقاء بالوضع البيئي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في هذا الشأن.