نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال اللجنة المشرفة على استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأكد على سرعة الانتهاء من أي أعمال جارية بالمدارس والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والتنسيق مع الوحدات المحلية، لرفع أي اشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة حولها.

وأكد "مرزوق"على سرعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا لأهمية متابعة الانتهاء من الأعمال داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة وتطهير خزانات المياه، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، كما أكد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس وجاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الحسيني البغدادي مدير الإدارة، وعضوية  إبراهيم الشربيني،  محمد لطفي،  رشا زيادة، بحضور  محمد سمير نائب رئيس مدينة نبروه، للمرور على عدد من المدارس بنطاق إدارة نبروه التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

اادقهلبة محافظ العام الدراسى

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

العدس

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

فيديو

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

