بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفال نادي جزيرة الورد بذكرى المولد النبوي الشريف

همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ، احتفالية كبرى نظمها نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، الذي ألقى كلمة مؤثرة حول قيم الرحمة والتسامح المستمدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والمحاسب طارق عبدالهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ ، والمذيع وليد الحسيني ، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصوره الأسبق ، وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد .

وأعرب "مرزوق" عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة العطرة، قائلاً:"نحتفي اليوم بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحتفل بسيرة أعظم رجل في تاريخ البشرية، الذي جاء برسالة السلام والرحمة للعالمين."

وقال " المحافظ " إن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية فرصة لاستلهام الدروس من حياة النبي الكريم، مشددًا على أهمية الاقتداء بقيم التسامح، والعطاء، والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين.

كما وجّه "" تحية شكر وتقدير للداعية مصطفى حسني، مشيدًا بدوره في نشر الخطاب الديني الوسطي المعتدل وتقديم القدوة للشباب، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى في نشر القيم الإسلامية الصحيحة.

وأكد "محافظ الدقهلية " في كلمته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وحاسمة، إذ تضع المواطن في قلب أولويات الدولة، مضيفًا: "نعمل ليل نهار من أجل خدمة أبناء الدقهلية، ونسعى لتوفير أفضل الخدمات لهم في جميع المجالات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية."

واختتم "مرزوق" كلمته بالتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

