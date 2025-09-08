محافظ الدقهلية: استلام الحصة المقررة لكل مزارع بواسطة الشخص نفسه بالبطاقة الشخصية

زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،جمعية النشرة الزراعية مركز بلقاس، في إطار متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أنه لن يقبل أي تقصير في تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين والفلاحين، مشيرا إلى أنه يسعى بكل السبل لتوفير جميع احتياجات المزارعين والفلاحين والدعم اللازم لهم.

وتفقد المحافظ جمعية النشرة الزراعية ببلقاس وتابع أعمال تسليم الأسمدة للفلاحين، واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف الحصص ومستلزمات الإنتاج، وكلف وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لتسليم الحصص المقررة من الأسمدة لكل مزارع بواسطة الشخص نفسه بالبطاقة الشخصية، والتشديد على صرف حصص الكيماويات بالجمعية الزراعية في المواعيد المقررة دون تأخير، كما كلف مدير الإدارة الزراعية ببلقاس بالتواجد المستمر لتسليم الحصص للفلاحين، ومتابعة الالتزام بالدور في تسليم الحصص، والحفاظ على النظام، واستمرار التوزيع حتى آخر شيكارة سماد.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلقاس بالمتابعة المستمرة من قبل الوحدة المحلية لمستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، وأكد على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.